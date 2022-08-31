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嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

美股自上星期五聯儲局主席鮑威爾放鷹後，連跌3個交易日，如何判斷目前美股調整幅度是否合理？美股９月效應會否來臨？Snap(SNAP)裁員兩成，裁員幅度為一眾科技股之中最大，消息令其股價一度創2020年新低，科技股短期走勢波動？拼多多(PDD)中期業績勝市場預期，大行業績後紛紛上調其目標價，惟集團稱本季數據未能為下季提供參考，如何判斷前景？

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