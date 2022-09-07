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嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

市場對加息憂慮升溫，美股納指七連跌，更自8月高位回落逾12%。不過，Andrew指出，現時已見反彈訊號，如何捕捉短期出入市時機？能源危機下，油價、天然氣價走勢分歧。紐約期油進一步下試每桶85美元關口，對西方石油(OXY)有何威脅？蘋果公司(AAPL)將於本港時間明日凌晨舉行發布會，Google(GOOGL)恰巧預告下月亦會發布新產品，包括手機及首款智能手錶，惟難以蘋果競爭？

影片網址：https://youtu.be/OIe0eCZFjoA?t=49

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