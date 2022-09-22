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嘉賓：國泰君安國際投資策略師 連敬涵

美國聯儲局一如市場預期加息0.75厘，震散環球股市。港股亦跟隨外圍向下，半日一度跌479點，低見17965點，見逾十年低位，萬八點半日失而復得。恒指波幅指數（VHSI）雖續升，惟仍處30以下﹑遠未及今年3月高位近50，反映市場恐慌氣氛不如當時？市場憂慮環球經濟衰退削弱原油需求，惟地緣政局不穩下原油供應有機會受影響，利好利淡因素並存下，油價何去何從？跟隨股神巴菲特買入油股又值博嗎？

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