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2022-09-22

連敬涵：恒指萬八關爭持　最壞情況過去未？經濟衰退陰霾下　跟股神買油股值博？

#hot talk 1點鐘 #加息 #通脹 #石油 #巴菲特 #俄烏戰爭 #能源危機 #港股 #分析 #國泰君安國際 #連敬涵

嘉賓：國泰君安國際投資策略師 連敬涵

 

　　美國聯儲局一如市場預期加息0.75厘，震散環球股市。港股亦跟隨外圍向下，半日一度跌479點，低見17965點，見逾十年低位，萬八點半日失而復得。恒指波幅指數（VHSI）雖續升，惟仍處30以下﹑遠未及今年3月高位近50，反映市場恐慌氣氛不如當時？市場憂慮環球經濟衰退削弱原油需求，惟地緣政局不穩下原油供應有機會受影響，利好利淡因素並存下，油價何去何從？跟隨股神巴菲特買入油股又值博嗎？

 

 

影片網址：https://youtu.be/Gsh6UA4Fs3A?t=55

 

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