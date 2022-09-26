財智

市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2022-09-26

林嘉麒：英鎊急挫　震散英鎊敏感股　紐油失每桶80美元　中海油現價可入？

#hot talk 1點鐘 #英鎊敏感股 #長和系 #銀行股 #滙控 #00005 #渣打 #02888 #三桶油 #中海油 #油價 #元宇證券 #林嘉麒 #港股 #分析

嘉賓：元宇證券基金投資總監  林嘉麒

 

　　英國政府推出近50年來最激進減稅法案力抗通脹，拖累英鎊急挫至有紀錄以來新低，一眾英鎊敏感股急挫，長實(01113)半日跌近10%，滙控(00005)見近10個月低位， 英鎊續震盪對相關企業影響有多大？紐約期油跌穿每桶80美元，入冬前部署油股博反彈，值博有多高？

 

影片網址：https://youtu.be/IonHsqY7kqM?t=48

 

►把時間軸拉到00:48開始 —  節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目: 

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#hot talk 1點鐘 #英鎊敏感股 #長和系 #銀行股 #滙控 #00005 #渣打 #02888 #三桶油 #中海油 #油價 #元宇證券 #林嘉麒 #港股 #分析
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
大國博弈
貨幣攻略
More
Share