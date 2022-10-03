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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股第四季開局失利！恒指低開172點後跌幅不斷擴大至逾200點，低見16985點，一度失守17000點大關兼再刷新11年低位。北水缺席及港股本周只得四日市下，大市交投淡靜，半日成交只得340億。大市弱勢至少要維持至月中召開中共二十大才有望見起色？



中央未出手救港股，但已頻頻出手救內房。最新人行下調首套個人住房公積金貸款利率，亦有指當局要求國有銀行向房地產行業提供至少6000億元人民幣融資，但市場現時對樓市信心如何？救樓市措施成效又有多大？





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