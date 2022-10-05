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嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

美股連彈兩日，道指兩日累計升近1600點，美股最壞時間已過？Tesla行政總裁馬斯克宣布，以4月時與Twitter原訂條件重啟收購，市場揣測重提收購原因不一，哪個機會最大？Tesla 第三季交付量創記錄新高，但未能符合市場預期，集團解釋僅與物流受阻有關，此落差對企業盈利有何影響？ Intel旗下自動駕駛子公司分拆上市，對Intel 股價提振作用有多大？





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