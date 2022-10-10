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嘉賓：艾德金融期貨主管 文錦輝

英國新首相卓慧思上任未夠一個月，即急推大規模減稅計劃，投資者憂慮英國債務因此而急升，結果導致英國國債孳息率大升、鎊匯急挫，英倫銀行亦逼不得意出手支持國債，財相關浩霆最終決定撤回相關計劃。英鎊兌美元低見1.0350後反彈，暫時在1.10水平喘定，市場料英倫銀行在11月初將會大幅加息1厘。英鎊面對的危機是否已經消除，吸納時機已到？

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