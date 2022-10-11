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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

美國證券交易委員會指，無法對新東方(09901)工作底稿進行全面檢查或調查，拖累股價曾一度急挫逾一成。原本市場預料中美審計底稿問題有進展，有助為中概股釋放壓力。惟新東方震撼彈一出，隨即嚇窒市場對中概股的信心，今早急沽貨走人！美方監管機構對中概股的態度實際上從未軟化？中概股被強制退市風險仍在？哪些股份風險最大？





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