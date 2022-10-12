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嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

英倫銀行落實將未來數天的買債計劃上限擴大一倍，卻仍未能安撫市場，英債息再飆高，更突破上月底英磅急跌的危險水平。英鎊受壓，兌美元險守1.1水平。 至於指標性的英國10年期債息，更一度突破4.5厘，重返央行出手干預匯市時水平，此舉又會否影響聯儲局的加息步伐？美股業績期將至，加上多項經濟數據即將緊接出爐，美股能靠公布經濟數據帶動止跌回升嗎？經濟衰退陰霾下，坐貨抑或沽貨較值博？哪些股份仍值得入手？

影片網址：https://youtu.be/ROq-EauZx40

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