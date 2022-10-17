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嘉賓：艾德證券期貨有限公司高級副總裁 熊俊傑

英國首相卓慧思為求自保，撤換關浩霆，任命侯俊偉為新財相。然而，保守黨民望下跌，黨內已有聲音要求卓慧思幾天內下台，否則可能會逼宮。卓慧思上任僅一個多月，其混亂及搖擺不定的政策導致英國金融市場動盪，英倫銀行已於上周五（14日）停止以穩定債市的緊急購債措施，英鎊暫時喘定，現階段投資者應如何部署英鎊？





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