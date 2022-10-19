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嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

美股業績期展開，企業業績理想，紓緩投資者對企業盈利疲弱的憂慮，支持美股三大指數連升兩天。當中全球最大影視串流平台Netflix(NFLX)第三季純利及營業收入均好過市場預期。市場焦點放在其環球付費訂戶數量由首兩季轉升，新訂戶數目更達241萬戶，其中以亞太區新訂戶佔比最多，預期第四季又能否維持高水平新訂戶數量？如何解讀地區增長差異？據報蘋果公司(APPL)已暫停部份iPhone 14 Plus零部件生產，對產品銷情有何啟示？經濟衰退憂慮下，消費品類股份勢必受拖累？

影片網址：https://youtu.be/gU5rTS99eyw?t=52

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