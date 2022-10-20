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2022-10-20

【比比星期四】溫傑：恒指穿歐債底 續下跌機會有幾大？可留意四大投資概念！

#hot talk 1點鐘 #歐債底 #中概股 #美股 #企業盈利 #業績 #港股 #分析 #凱基亞洲 #溫傑

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　大市利淡消息比比皆是！離岸人民幣大跌,加上反映中概股表現的中國金龍指數急跌逾7%，創逾9年新低，拖累恒指半日低見16010點，跌穿2011年歐債危機底部16110點。判斷後市走勢有兩大關注點要留意！比比口中的四大投資概念又係咩呢？

 

影片網址：https://youtu.be/iW1-EozPcNc?t=51

 

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