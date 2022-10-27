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2022-10-27

【比比星期四】溫傑：藥明康德績後急彈 生科股仍值博？油股績前部署！

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　藥明康德(02359)第三季按年多賺2倍，收入更創歷史新高，半日最多反彈9%，惟美國力保國內生科發展，對港股的生科股影響仍大？生科股仍然吼得過？中石油(00857)、中海油(00883)將於明天公布業績，暫時兩者早市都有升幅，業績有何值得留意之處？現已到部署時機？

 

影片網址：https://youtu.be/MtLhkB1Kekk?t=55

 

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