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2022-11-01

【KK星期二】雙十一預售電商齊報喜屬假象？物流快遞股能否一併炒起？

#hot talk 1點鐘 #京東 #09618 #阿里巴巴 #09988 #物流快遞 #雙十一 #港股 #元宇證券 #林嘉麒

嘉賓：元宇證券基金投資總監  林嘉麒

 

　　電商龍頭京東(09618)及阿里巴巴(09988)旗下的天貓雙十一預售齊報喜，帶動兩者今日股價急升，阿里巴巴一度升逾7%，高見66.1元；京東則曾升逾6%，高見154.2元。惟內地經濟放緩，雙十一預售理想只屬假象？預計雙十一整體銷售能否如以往強勁？現時內地新冠疫情仍反覆，各地封控持續，會否拖慢雙十一貨物配送？物流快遞股一併靠雙十一機會又有多大？

 

影片網址：https://youtu.be/dVqOFO86j7I?t=54

 

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