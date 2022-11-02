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2022-11-02

【美股篇】AMD業績收貨？造車新勢力車銷恐放緩！

#XPEV #INTL #電工經濟 #NIO #LI #通脹 #中概股 #美股 #加息 #美匯 #AMD #黃偉康 #安里控股

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

 

　　美國9月職位空缺意外增加至逾千萬個，高過市場預期的980萬個。此數據反映美國現時已漸轉向「零工經濟」主導？經濟衰退陰霾下，「零工經濟」普及化屬利或弊？市場靜待聯儲局今晚公布的11月議息會議結果及會後聲明，會否釋出對未來加息步伐的啟示，Andrew一齊同大家分析美元走向。近期熱炒股AMD公布第三季業績收入略差過市場預期，純利更急跌93％，市場對業績反應如何？Andrew點睇AMD以至整體半導體行業前景？

 

 

影片網址：https://youtu.be/jzq1cdM3NdU

 

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