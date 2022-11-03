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2022-11-03

【比比星期四】溫傑：美國利率去向預測｜本地地產股難逃捱沽命運？｜熱炒醫療股部署策略

#hot talk 1點鐘 #美國加息 #地產股 #醫療股 #濠賭股 #港股 #分析 #凱基亞洲 #溫傑

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　美國聯儲局11月議息結果塵埃落定，一如市場預期加息0.75厘。聯儲局主席鮑威爾會後言論引起市場揣測，聯儲局鴿派立場有所軟化？本港與美國息差持續擴闊，資金外流情況如何？哪類板塊最受影響？醫療股逆市落鑊熱炒，比比醒你部署貼士！

 

影片網址：https://youtu.be/pW4U5tOdedg?t=52

 

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