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嘉賓：獨立外匯商品分析師 盧楚仁

國民主黨在中期國會選舉中取得內華達州的參議院席位，令總數增至50席，成功保住參議院控制權。目前眾議院選舉仍在點票中，共和黨暫時領先，國會若維持分裂局面，對美國經濟及美元匯價有何影響？另外，美國10月份通脹率急降0.5個百分點至7.7%，市場憧憬美國通脹見頂，非美息差有望收窄，美元轉勢下跌？





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