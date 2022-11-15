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2022-11-15

【KK星期二】三頭馬車數據全遜預期　AH股不跌反升！

#hot talk 1點鐘 #港股 #內地經濟 #內地REITs #首程控股 #00697 #林嘉麒 #元宇證券

嘉賓：元宇證券基金投資總監  林嘉麒

 

　　今早（15日）內地公布三頭馬車數據全數差過市場預期，惟AH股均不跌反升。港股一度升644點，高見18264點，半日收報18257點，升637點，升幅逾3％，半日成交已達千億。如何解讀三頭馬車數據與股市表現分歧？內地逐步放寬防疫細節，能否帶動經濟改善？首程控股(00697)成功引入北京國管發展基礎設施資管業務，強強聯手奠定首程在內地REITs的領先地位？內地REITs現時發展進程如何？與香港的REITs有甚麼分別？

 

影片網址：https://youtu.be/vDmrgTsFuSo

 

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