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嘉賓：恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

美國通脹有所回落，但仍然無阻美聯儲大幅加息決心，鷹派言論持續不斷，聖路易聯儲行行長布拉德揚言最鷹可加至7厘以上。至於英國財相最新一份財政預算案當中提及大幅增加稅收，如何影響英鎊前景？另外本周需要關注新西蘭央行周三（23日）議息，紐元應該如何部署？





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