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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

恒指暫連跌第五日，低開30點後一度轉升近百點，但隨即調頭向下，跌幅曾擴大至逾240點，低見17411點，一度失度10天線，半日跌幅收窄至68點，報17587點。大市續跌，恒指短線仍處整固階段？整固後重拾升勢動力有多大？兩電宣布打算於明年加電費，中電(00002)及港燈(02638)均曾升近1%，惟其後走勢反覆，半日均升幅收窄至不足1%。加電費對兩電股價後向有何啟示？內地多番出手穩定煤價，對港股煤炭股有何影響？現價宜追入煤炭股嗎？





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