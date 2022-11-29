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嘉賓：香港程式交易研究中心聯合創辦人 蔡嘉民

美國聯儲局官員多名官員連番放鷹，美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德更指市場低估聯儲局明年大幅加息可能性，觀望今晚聯儲局主席鮑威爾講話，會為12月加息步伐帶來甚麼啟示？聯儲局鷹派立場始終難改？金龍中國指數月初至今累升三成，中概股升勢凌厲，仍有上望空間嗎？炒放寬防疫限制已成「狼來了」傳聞？蘋果公司(AAPL)在鄭州的製造基地富士康傳出罷工行動，影響生產工序，蘋果股價連跌四日，加上今年整體手機出貨量欠佳，手機行業前景難看好？電動車股特斯拉(TSLA)年初至今股價累跌逾五成，即使第三季業績表現理想，亦難救低殘股價？

影片網址：https://youtu.be/PYa-GRu1N7o?t=26

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