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嘉賓：亨達集團總經理 羅明立

內地強調維持動態清零政策，但同時優化防控20條措施—封控管理要「快封快解、應解盡解」。國家主席習近平據報首次公開承認新冠病毒正在減弱，另有北大教授聯名呼籲當局將放開經濟活動放在優先位置，統一全國防疫標準，向各界傳遞將發展放在首要任務的明確訊號，令社會經濟生活回歸正軌，是否預示內地經濟活動快將回復正常？在岸及離岸人民幣匯價今早齊突破7算，在聯儲局本月傾向加息50基點下，會否擺脫弱勢？短期有望進一步走強？





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