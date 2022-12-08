財智

市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2022-12-08

【比比星期四】科技股ETF四大天王　信達海油物管內房！

#hot talk 1點鐘 #科技股 #石油股 #生物科技股 #內房 #ETF #港股 #凱基亞洲 #溫傑

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　內地放寬防疫「新10條」出爐，加上今早（8日）傳出本港將進一步放寬防疫措施，港股今早曾反彈近600點，高見19406。恒指上日（7日）完全補回12月2日至5日之間的上升裂口，後抽已確認完成？科技、生物科技等高beta值股份今早帶領大市向上，如續看好後市的話，相關股份的值博率更高？比比今集詳談四個焦點板塊！

 

影片網址：https://youtu.be/SWhgrZdr1ac?t=52

 

►把時間軸拉到00:52開始 —  節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目: 

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#hot talk 1點鐘 #科技股 #石油股 #生物科技股 #內房 #ETF #港股 #凱基亞洲 #溫傑
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
球迷挑戰盃
中概危與機
More
Share