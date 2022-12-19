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嘉賓：資深外匯分析師 陳欣

聯儲局、瑞士央行、英倫銀行及歐洲央行上周皆宣布加息50基點，預料日本央行周二將會維持利率不變，意味主要央行今年的加息行動結束。在經濟衰退陰霾下，料各國明年會減慢加息速度，非美貨幣是否已經見底？日本央行行長黑田東彥明年4月卸任，貨幣政策會出現大逆轉嗎？







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