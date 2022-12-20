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2022-12-20

【KK星期二】外企受惠股　具多項利好因素？互聯互通擴容　港交所最快何時受惠？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

 

　　互聯互通擴容，港交所(00388)可謂直接受惠股份，惟今早股價跌逾1％，利好作用最快何時反映？ 據現時納入準則來推算，不少在港主要上市的外國公司包括：俄鋁(00486)、歐舒丹(00973)、新秀麗(01910)、普拉達(01913)等均有機會獲納入港股通名單之中，哪些股份值博率較高？

 

 

影片網址：https://youtu.be/ZTvJt8AoDYk

 

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