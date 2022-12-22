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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

今日（22日）冬至，港股氣氛高漲，半日愈升愈有，中午收高528點，報19688點，為大家送上暖笠笠冬至？五大升幅藍籌之中，內需股佔四席，包括海底撈(06862)、李寧(02331)申洲國際(02313)及蒙牛乳業(02319)，升幅介乎6-8%。如何解讀急升原因？升勢能持續多久？芸芸內需股之中，該如何選擇？中證監允許符合條件房企借殼上市，惟內房股今早跑輸大市，最新政策對內房股支持力度有多大？







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