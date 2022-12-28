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2022-12-28

【美股星期三】黃偉康：蘋果、Tesla逐步撤出內地市場？

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嘉賓： 安里控股主席兼行政總裁 黃偉康(Andrew)

 

　　內地疫情升溫，供應鏈再度出現緊張。有生產專家警告，蘋果公司iPhone供應鏈將有「斷纜」風險；與此同時，Tesla在上海也有減產計劃，更盛傳農曆新年起停產，事件如何影響兩公司及股價發展？大型科技股拋棄內地市場？中美科技再掀起一輪激戰？美國債息高企，而美國債券債金最新一周則錄得年內最大規模淨流出。經濟衰退情緒升溫，投資情緒悲觀？

 

 

影片網址：https://youtu.be/XdWKhkjLCbk?t=65

 

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