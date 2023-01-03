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2023-01-03

【KK星期二】經濟復常撐需求　電力股升勢未須唞？KK分析中資電力股行業前景

#hot talk 1點鐘 #中國電力 #02380 #電力股 #港股 #華潤電力 #00836 #新創建 #00659 #龍源電力 #00916 #中國神華 #01088 #南方A50 #0​2822 #分析 #元宇證 #林嘉麒

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

 

　　2023年首個交易日，港股未能紅盤高開，開市約一小時才轉升，最多升277點，半日企穩兩萬點之上。當中電力股續強勢，以中國電力(02380)表現較亮眼，半日升幅達一成二以上。集團以逾5億元人民幣增持金紫山風電股權，對集團﹑以至整個行業的利好作用可持續多久？憧憬電價向上兼經濟復常刺激需求，電力股近期強勢，惟現時追入獲利空間有限？KK與大家分析電力股行業前景！

 

 

影片網址：https://youtu.be/Y-k3nfKvkEI?t=65

 

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