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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

2023年首個交易日，港股未能紅盤高開，開市約一小時才轉升，最多升277點，半日企穩兩萬點之上。當中電力股續強勢，以中國電力(02380)表現較亮眼，半日升幅達一成二以上。集團以逾5億元人民幣增持金紫山風電股權，對集團﹑以至整個行業的利好作用可持續多久？憧憬電價向上兼經濟復常刺激需求，電力股近期強勢，惟現時追入獲利空間有限？KK與大家分析電力股行業前景！





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