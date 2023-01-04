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嘉賓： 安里控股主席兼行政總裁 黃偉康(Andrew)

隔晚油價急挫逾4%，見個半月來最大單日跌幅。市場進一步押注美國經濟衰退，油價短期內繼續被拋售的壓力仍相對大？油價會否跌穿上月低位？隔晚表現最差的道指成份股蘋果公司(AAPL)，收跌逾3%，市值跌穿兩萬億美元，有何意義？能否靠附加業務支撐股價？Tesla(TSLA)全年交付量雖創新高，但較全年增長目標遜色，如何解讀此落後情況？美國放寬優惠條件，進一步加深對Tesla的打擊？

影片網址：https://youtu.be/OGyICuvH67Y?t=69

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