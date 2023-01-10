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2023-01-10

【KK星期二】呷哺呷哺遭股東大手減持 中教控股配股　板塊輪流配股要小心！

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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

 

　　嗶哩嗶哩(09626)業績公布後，宣布ADS折讓6%配股，教育股方面，中教控股(00839)則折讓近9%，以先舊後新方式配股，反映不同板塊的配股潮仍熱？事實上，自10月31日起計，大市短時間累計升近7000點，市場氣氛樂觀，不同的板塊亦跟隨大市抽升，惟近日不同板塊接二連三出現配股消息，投資者要做好防風措施？

 

 

影片網址：https://youtu.be/Ew8cNc9l_SU?t=63

 

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