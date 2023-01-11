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嘉賓： 安里控股主席兼行政總裁 黃偉康(Andrew)

隔晚美股表現反覆，聯儲局主席鮑威爾隔晚講話未有放鷹，明晚美國將會公布12月通脹率，市場預測將會回落至6.5%，應如何預示美國通脹水平及利率走向？台積電(TSM)全年營收創新高，惟12月營收按月減少逾13%，為股價回吐主要原因？費城交易所半導體ETF年初至今升逾6%，芯片股今年可看好嗎？短中長線部署策略大不同？

影片網址：https://youtu.be/XujNInPulaM?t=73

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