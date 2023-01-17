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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

國統局公布內地第四季GDP增長2.9％，大勝市場預期的增長1.8％，全年增長3％，低於當局設定的約5.5％增長目標；三頭馬車數據就相對亮麗，雖社會消費品零售仍未轉正，但三者表現均勝預期，值得憧憬內地本季經濟復甦步伐進一步加速？國統局特別提到，內地於疫情期間的網絡零售市場優勢依然明顯，線上平台股值得看高一線？經濟陸續復常，會否影響市民消費習慣﹑再次轉向實體店而非網購？官方續力谷內需，哪個板塊受惠程度最大？

影片網址：https://youtu.be/2tmlErP3e_0

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