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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

恒指出現「終極黃金交叉」，即50天線突破250天線，利好訊號下轉勢指日可待？百度(09888)確認將推出類似ChatGPT的人工智能聊天機器人「文心一言」，預計3月完成內部測試，刺激股價今早曾飆逾15%，創近一年高。AI概念股炒起，如何分析聊天機器人發展前景？另外，個別煤炭股彈起，兗礦能源(01171)、兗煤澳大利亞(03668)分別升逾3%及4%，寧夏發改委公布煤炭現貨價格上限，煤炭限價情況再現；但配合內地經濟復甦，或進一步推升煤炭需求？煤炭股追落後可吼？





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