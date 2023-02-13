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嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

日本央行新行長人選提前於今天（13日）公布，早前傳出現行副行長雨宮正佳落選，日本政府決定任命71歲的經濟學家、央行會前成員植田和男擔任行長。日本自民黨政調會長萩生田光一表示，日本央行應繼續維持寬鬆貨幣政策，但有改革空間。這是否意味，未來日本央行將會容許10年期國債孳息率有更大的波動空間，以及逐步退出超寬鬆貨幣政策？

影片網址：https://youtu.be/5M7ajNh_ocQ?t=64

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