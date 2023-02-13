財智

市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-02-13

【FX MONDAY】李振豪：日本央行新行長即將揭盅　寬鬆貨幣政策會否急煞車？

#hot talk 1點鐘 #日圓 #澳元 #英鎊 #加元 #期油 #美元 #美匯指數 #匯市 #鄭廣復 #FXMONDAY #東亞銀行 #李振豪 #外匯

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

 

　　日本央行新行長人選提前於今天（13日）公布，早前傳出現行副行長雨宮正佳落選，日本政府決定任命71歲的經濟學家、央行會前成員植田和男擔任行長。日本自民黨政調會長萩生田光一表示，日本央行應繼續維持寬鬆貨幣政策，但有改革空間。這是否意味，未來日本央行將會容許10年期國債孳息率有更大的波動空間，以及逐步退出超寬鬆貨幣政策？

 

 

影片網址：https://youtu.be/5M7ajNh_ocQ?t=64

 

►把時間軸拉到01:03開始 —  節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目: 

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#hot talk 1點鐘 #日圓 #澳元 #英鎊 #加元 #期油 #美元 #美匯指數 #匯市 #鄭廣復 #FXMONDAY #東亞銀行 #李振豪 #外匯
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
通關復常
貨幣攻略
More
Share