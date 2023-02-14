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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

中央上日（13日）發布《中央一號文件》，除繼續重申處理「三農」問題外，首次提及要成為「農業強國」，意義何在？如何實現此目標？有望帶動農業股重拾強勢？內地進一步落實禁止跨境炒股，多間本地券商相繼關閉內地身份開戶客戶的帳戶，唯有耀才證券(01428)股價大上大落，今早反彈亦無力收復上日全部失地，如何解讀耀才獨弱？太有先見之明反為股價大挫主因？另外KK亦會分析電力股逆市上升之謎！





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