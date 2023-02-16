財智

市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-02-16

【比比星期四】資金流出風險增 港股回調未完？中資電訊股創52周高　三揀一！公用股部署策略

#hot talk 1點鐘 #公用股 #中資電訊股 #中電信 #00728 #中移動 #00941 #中聯通 #00762 #美團 #03690 #九毛九 #09922 #呷哺呷哺 #00520 #中聯重科 #01157 #港股 #分析 #凱基亞洲 #溫傑

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　港股半日升479點，報21292點，惟港匯弱勢，加上港美1個月拆息差距不斷擴闊，港股面臨走資危機？中電信(00728)將與Conflux Network合作，首度於推出香港推廣區塊鏈SIM卡(BSIM)，刺激中資電訊股今早抽升，中電信半日升逾6%，中聯通(00762)及中移動(00941)半日升近3%，三者皆創52周高，股價破位後可追入嗎？前景如何判斷？公用股逆市跌，憧憬美國加息周期步入尾聲，公用股仍具吸引力嗎？

 

影片網址：https://youtu.be/URZNA1sFr-0?t=66

 

►把時間軸拉到01:05開始 —  節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目: 

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#hot talk 1點鐘 #公用股 #中資電訊股 #中電信 #00728 #中移動 #00941 #中聯通 #00762 #美團 #03690 #九毛九 #09922 #呷哺呷哺 #00520 #中聯重科 #01157 #港股 #分析 #凱基亞洲 #溫傑
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
通關復常
大國博弈
More
Share