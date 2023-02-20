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2023-02-20

【FX MONDAY】溫灼培：聯儲局官員再放鷹　高息持續金價難升？

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嘉賓：恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

 

　　美國通脹重現升溫跡象，1月PPI按月轉跌為升，而整體CPI按年升幅僅跌0.1個百分點至6.4%，反映美國通脹上升壓力未消。今年在FOMC無投票權的克里夫蘭聯儲行行長梅斯特，以及聖路易聯儲行行長布拉德均認為，3月份會議應加息50基點。美息上行前景未明，但在高息持續下，金價上升空間限制？

 

 

影片網址：https://youtu.be/wwTTwbdLXSI?t=64

 

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