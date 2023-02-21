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嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

滙控(00005)公布去年全年業績，盈利按年倒退7%至175.28億美元，並將恢復派息，第二次股息派23美仙，同時打算在出售加拿大業務後派發特別股息21美仙，預期市場對業績收貨？派息金額合理？另外百度(09888)及阿里巴巴(09988)亦會分別在本周三（22日）及周四（23日）公布業績，Conita醒大家績前部署策略！





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