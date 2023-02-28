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2023-02-28

【KK星期二】 數字經濟股落鑊 咩股最受惠？ | 解除口罩令　本地零售股仲有得炒？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

 

　　中共中央、國務院印發《數字中國建設整體布局規模》，提到2035年數字化發展水平要進入世界前列，刺激相關股發力向上，其中電訊股升勢顯著，中聯通(00762)升逾4%、中電信(00728)升近4%，一眾股份之中哪一類最受惠？另外，行政長官李家超宣布由明天（1日）開始取消口罩令，暫時終止恒指五連跌五，本地零售股亦齊齊興奮，莎莎(00178)升逾5%，本港逐漸復常屬意料中事，相關股份向上水位有限？

 

影片網址：https://youtu.be/lAhE3SifBg4?t=65

 

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