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2023-03-02

【比比星期四】百威亞太業績解讀比比看好內需股 | 深入拆解官方PMI數據

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　百威亞太(01876)去年全年少賺近4%，股價周四（2日）上午一度跌近6%，如何解讀收入、銷量上升但盈利下降？中共二中全會提到須擴大內需及防範重大金融風險，本周兩會的焦點，內需仍然是重中之重？比比看好內需股，但應如何挑選個股？製造業PMI反映內地經濟快速恢復，比比手把手教你深入分析數據！

 

影片網址：https://youtu.be/gMsPCLg3Hgk?t=63

 

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