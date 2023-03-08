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2023-03-08

【美股星期三】鮑爺鷹式加息　或拖累標普再試年內低？經濟衰退恐提早來臨？大摩點名睇淡科技股！

#hot talk 1點鐘 #聯儲局 #加息 #經濟衰退 #債息倒掛 #銀行股 #美股 #科技股 #直播 #安里控股 #黃偉康

嘉賓： 安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

 

　　聯儲局主席鮑威爾放鷹，指若有需要或需要加快加息步伐，最終利率或較預期高；市場揣測3月加息半厘的可能性提升至六成，拖累美股三大指數均挫逾1%，標普500指數進一步下試年初低位約3800點機會大？美債孳息曲線倒掛擴闊至歷來最大，對後市有甚麼影響？若經濟衰退比預期更早來臨，銀行股貸款違約風險大幅提升在所難免？除了縮減人才，銀行還可如何解決成本問題？大摩預料科技股仍有兩成潛在跌幅，原因何在？聯儲局加息路徑有變，科技股股價易跌難升？

 

影片網址：https://youtu.be/Ub8eeHLN7OQ?t=61

 

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