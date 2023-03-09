財智

市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-03-09

【比比星期四】內地通脹放緩 VS 美國加息步伐加快 | 媒體股已接近水尾？ | 攜程部署策略

#hot talk 1點鐘 #內地數據 #美國加息 #電視廣播 #00511 #攜程 #09961 #領展 #00823 #中石油 #00857 #四環醫藥 #分析 #港股 #直播 #凱基亞洲 #溫傑

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　內地2月CPI按年升1%，見1年低位，而2月PPI按年跌1.4%，兩者均反映內地通脹速度放緩，對經濟有何啟示？部分媒體股愈升愈有，英皇文化產業(00491)一度創三年高，高見0.25元，惟電視廣播(00511)、邵氐兄弟(00953)則衝高回落，直播概念股已到水尾？持貨者轉身要夠快？比比仲記得上星期答應大家要分析攜程(00961)！

 

影片網址：https://youtu.be/TIbXB9N7hzs?t=64

 

►把時間軸拉到01:03開始 —  節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目: 

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#hot talk 1點鐘 #內地數據 #美國加息 #電視廣播 #00511 #攜程 #09961 #領展 #00823 #中石油 #00857 #四環醫藥 #分析 #港股 #直播 #凱基亞洲 #溫傑
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
領展供股
貨幣攻略
More
Share