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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股高開120點後反覆升過近230點，但高位仍受制20天線（約19800點水平），恒指要有明顯突破仍欠甚麼催化劑？今早表現最差藍籌康師傅（00322）上日（27日）收市後公布去年全年業績，少賺近31%至逾26億元人民幣，派息比率雖增至1.97倍，惟市場一於懶理，今早急拋售股份，拖低股價最多曾挫近14%，低見12.22元，見近四個月低位，亦跌穿所有移動平均線。如何解讀績後大跌原因？在競爭增加下，康師傅行業地位或受影響？如何判斷集團前景？軟銀集團於上周二（21日）以每股平均價2.7106元減持商湯（00020）1.904億股股份，套現5.16億元，持股量由15.51%降至14.78%，拖累今早股價曾跌逾半成，股價有否過份反映減持因素？人工智能（AI）熱潮已到尾聲？

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