財智

市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-04-04

【KK星期二】半導體股落鑊 具備多項利好因素？ | AI概念股炒過龍？

#華紅半導體 #林嘉麒 #元宇證券 #九倉 #芯片股 #中芯國際 #02318 #01072 #00981 #09988 #平保 #阿里巴巴 #02269 #藥明生物 #01997 #港交所 #半導體 #00388 #心心迪 #01211 #美光科技 #商湯 #00558 #AI概念 #中國電力 #港股 #力勁科技 #01347 #02380 #東方電氣

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　半導體及AI概念股今早續向好，中芯國際(00981)截至半日收市升7%，為現貨主板市場淨主動買入資金最多的個股，規模近6億。過去5日更加大升20%。同業晶門半導體(02878)亦逆市升逾11%，半導體股炒上主要與美光科技遭到中國審查有關？消息利好國產芯片，邊隻半導體股最受惠？商湯(00020)今早曾升近18%，創逾9個月新高，一眾AI概念股仍然熱炒，但發展人工智能需時，現在買入有甚麼需要注意？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/iQNy2HIstjo

 

►把時間軸拉到00:25開始 —  節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目: 

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#華紅半導體 #林嘉麒 #元宇證券 #九倉 #芯片股 #中芯國際 #02318 #01072 #00981 #09988 #平保 #阿里巴巴 #02269 #藥明生物 #01997 #港交所 #半導體 #00388 #心心迪 #01211 #美光科技 #商湯 #00558 #AI概念 #中國電力 #港股 #力勁科技 #01347 #02380 #東方電氣
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
大國博弈
More
Share