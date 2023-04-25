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2023-04-25

【KK星期二】傳內銀減定存息 內銀股去向？ | 醫藥股大震無運行！ | 啤酒股仍可憧憬季節性因素？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　據報內地監管當局引導多間內銀下調存款利率，內地媒體指部分商業銀行淨息差指標仍面臨下行風險，多間內銀淨息差低於1.8%警戒線，下調息率對內銀造成多大影響？本周有多間內銀公布業績，業績前有何部署策略？醫藥股板塊受壓，當中藥明康德(02359)公布業績後，股價曾瀉逾9%，惟有大行認為其業績勝預期，並且看好集團前景，股價下跌主要原因為？青島啤酒(00168)首季銷量、收入及利潤均有增長且創新高，反映經濟復甦強勁。即將踏入夏季，今年仍可憧憬季節性因素部署啤酒股嗎？從估值方面衡量，青啤為行業之中最值博？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/ca3HBc1zLMA

 

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