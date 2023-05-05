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美國的第一共和銀行（FRB），在今年3月面臨擠兌危機後，股價蒸發超過95%。5月1日，美國聯邦存款保險公司（FDIC）宣布，第一共和將由摩根大通接手。這是美國史上第二大銀行倒閉案，卻也為可能爆發的連環危機緊急止血。美國史上前4大銀行倒閉案中，3宗發生在過去2個月。除第一共和銀行、矽谷銀行外，總部設在紐約的Signature Bank也在3月銀行業亂局期間倒閉。第一共和銀行步上後塵，許多人的疑問是這波銀行亂局是否就此結束？美國銀行體系是否還有隱憂？





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