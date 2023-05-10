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嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

今晚將會公布美國4月通脹數據，加上美國債務上限問題官方未達成共識，市場觀望情緒濃厚，美股短期內難有起色？大數據公司Palantir（PLTR）首季扭虧為盈，集團表示AI熱潮為公司打來前所未有需求，刺激股價飆升22%，如何判斷公司潛力？美國電動車新勢力Lucid（LCID）、Rivian（RIVN）首季業績遜預期，隨著電動車龍頭Tesla（TSLA）市佔率日益增加，二線車企難佔一席位？有貨投資者宜狠心割愛？

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