加入最愛專欄 收藏文章

英王查理斯三世上星期舉行加冕儀式，但有反對君主制團體並不承認查理斯三世是他們的君王，在典禮舉行期間示威。另據調查顯示，有超過70%的50歲以下英國人對加冕無感，有民眾質疑英王加冕是否值得花費逾2.5億英鎊，面對民眾對典禮看法分歧，不禁令人思考，究竟加冕儀式是基於傳統文化保留？抑或反映英國正在製造更大矛盾---殖民主義正在本土化？

影片網址：https://youtube.com/live/ZfbbIvA7vbQ

►把時間軸拉到00:12開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多