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2023-05-18

【比比星期四】阿里業績有咩關注點？唔排除會跟騰訊績後回吐？| 深度分析騰訊業績 | 易點雲具投資價值？

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 嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　在岸及離岸人民幣雖雙雙跌穿7算關口，但無礙港股今早發力向上，恒指一度升334點，反映匯價對港股影響有限？港股短期走勢仍樂觀？阿里巴巴(09988)早市一度升逾4%，高見89.2元，集團於今日收市後公布業績，業績有何關注點？多間大行唱好阿里股價，原因為何？騰訊(00700)業績後股價回吐，截至半日收市，阿里、騰訊為現貨主板市場淨質貨最多的三大個股之二，兩者分別錄得逾1億至3億淨主動賣出，反映資金開始流出？投資者應如何部署？易點雲(02416)今日招股截止，公司主要為中小企業提供一站式辦公IT服務， 疫情期間三年更實現逆勢增長，受惠數字經濟熱潮持續，投資價值如何？

 

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/yvhzyFaeupI

 

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