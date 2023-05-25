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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

聯儲局議息會議紀要提到美國今年減息無望，加上市場對美國債務違約憂慮情緒升溫，不單美股弱勢，港股受拖累亦難以避免？恒指日中曾跌逾400點，低見18713點，創今年新低。加上股份跌幅全面，藍籌股之中，只有兩隻輕微向上，港股缺水難游情況下，恐下試18000關？美團(03690)今日收市後公布業績，股價受大市氣氛所拖累，即使業績好過市場預期，股價短期也難看好？業績前有何部署策略？另外，早前公布業績的快手(01024)、金山軟件(03888)比比有要點想補充！





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